Bon, grossièrement, sur Steam, on ne peut pas vraiment acheter ses jeux dans un autre pays, sauf en utilisant un VPN.Curieusement, je pensais que l'Union Européenne encouragerait cela pour des questions de taxes et de niveau de vie sauf que non.Valve s'est tapé une amende de 1.6 millions de dollars pour cette pratique O_o !“Today’s sanctions against the “geo-blocking” practices of Valve and five PC video game publishers serve as a reminder that under EU competition law, companies are prohibited from contractually restricting cross-border sales”, EU competition Executive Vice-President Margrethe Vestager says. “Such practices deprive European consumers of the benefits of the EU Digital Single Market and of the opportunity to shop around for the most suitable offer in the EU”.5 autres compagnies ont également écopé d'amendes, pour un total de 9.5 millions de dollars quand même ! Il y a Capcom et Bethesda dans le lot.Ça veut en théorie dire qu'on va bientôt pouvoir acheter ses jeux sur Steam dans le pays (Européen) de notre choix sans bidouille ^^ ! Et avec la juriprudence, ca devrait s'appliquer aux comptes Xbox et Playstation également ^^ !J'ai envie de fêter ça en dansant sur Phut sur Beat Saber (Version Oculus Quest, pas celle totalement édulcorée dispo sur le PS VR)Bon, par contre, ça s'applique à "l'import virtuel en Europe", du coup les achats sur les stores Russe ou Américain ne sont pas concernés...