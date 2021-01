A fortiori...c'est mon 1er article depuis jeux-france, alors a fortiori, soyez indulgent immédiatement! Je sais même pas si il va bien paraitre vu que je débute...enfin. Inspiré de ce cher @Kevisiano. J'ai trouvé l'idée intéressante de partagé la liste de jeux fini par année. Enfaite, ce serait même bien qu'on le fasse tous. C'est l'histoire de un article et surtout ça permet de donnée des idées de jeux a joué et de connaitre le goûts de certains^^

Bon, moi je fais simple, je sais pas maitrisé les couleurs etc.



2020:

04/01: Hellblade

06/01: Inside

08/01: Street of rage 2 avec mon fils

12/01: DMC5

14/01: Yoshi Island 2 3DS

05/02: Lost Oddysey

08/02: Yoshi Island 3 DS + Yoshi Story

12/02: Army Of Two 3 + inFamous 2 DLC

19/09: Zelda Minish Cap + Street of rage 3 avec mon fils

22/09: Rise of the Tomb Raider

24/09: Yoshi's Woolly World

29/09: Shadow of the Tomb Raider + Sonic 1 Master System + Sonic CD

11/03: FF4

21/03: FF4-2 + Sonic Chaos

23/03: Sniper GHost Warrior

24/03: Sonic Spinball (chiant a ne plus joué)

27/03: Yoshi's Crafted World

30/03: Deliver us the moon

31/03: Sonic the Hedgehog 3

07/04: NIER 1 sur RPCS3

16/04: NIER 2

20/04: RE2 remake

22/04: Sonic and Knuckles

25/04: God Of War Ascension + Sonic Triple Trouble

29/04: Splinter Cell 1 + Knuckles' Chaotix

03/05: Zelda A Link to the Past

04/05: Donkey kong 1981 + Donkey Kong Jr

06/05: Donkey Kong 3

07/05: Splinter Cell 2

13/05: Splinter Cell 3

14/05: Mario Land

18/05: God Of War COL

19/05: Street of rage 4 avec mon fils

21/05: Mario Land 2

22/05: DBZ kakarot

25/05: God Of War 1

28/05: God Of War GOS

01/06: God Of War 2 + Sonic Blast

03/06: Child of Light + Yoshi's Safari

06/06: God Of War

24/06: Red Dead Redemption 2 + Sonic 3D Blast

29/06: MGS3 14h45

05/07: FF5

10/07: MGS4

14/07: Red Dead Redemption 1 + Wario Land 1

18/07: Beyond Two Souls

19/07: Zelda Oracle Season

20/07: Gears of War 1 avec mon fils

22/07: Zelda Oracle age/seasons

25/07: Detroit Become Human

30/07: A Plague Tale Innocence

02/08: Sonic advance 1

10/08: FF6

13/08: MK11 Aftermath

19/08: Assassin Creed Odyssey

22/08: Sonic advance 2

04/09: Splinter Cell 4

08/09: FF13

09/09: Splinter Cell 5

14/09: Splinter Cell 6

16/09: FF13-2

23/09: FF13-3

28/09: Until Dawn

02/10: The Last Guardian

05/10: Uncharted 4

08/10: RE3 Remake

12/10: Blasphemous

18/10: Demon Souls sur RPCS3

23/10: Axiom Verge

25/10: Zelda Awakening Switch

27/10: Dead Space Extraction

04/11: Dead Space 1

14/11: Death Stranding

17/11: Dead Space Severed

20/11: Final Fantasy 1 GBA

25/11: Zelda A Link between World

01/12: Dead Space 3

08/12: FF15

13/12: Donkey Kong country 3

20/12: Muramasa 11h

22/12: Zelda TriForces héroes

23/12: Legend of Zelda

25/12: Adventure of Link

28/12: Mario RPG



Les BEST que j'avais jamais joué :

Inside

Lost Oddyssey

Yoshi's Woolly World

Final Fantasy 4/4-2

NIER 1

RE2 remake

Street of rage 4

DBZ kakarot

Red Dead Redemption 2

Final Fantasy 6

Blasphemous

Final Fantasy 15

Muramasa



Les POURRIS :

Sniper Ghost Warrior

Final Fantasy 13(pour celui la le mot pourri est gentil)





Mention spéciale: Assassin Creed Odyssey. Très bon et ça fait plaisir de voir l'histoire "présent" faire son come-back.



Si certains se pose la question sur la quantité de jeux rétro: je joue toujours un jeu moderne + un jeu rétro. J'avais pris la résolution de finir tous les Final Fantasy, Zelda timeline défaite, Sonic Mario mais pas simple^^