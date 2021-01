La célèbre marque de stickers Dbrand va commercialiser des faceplates alternatives pour la PS5.



Depuis sa présentation, le design de la PS5 divise sur les internets. Sans parler du volume ou de la forme de la console, c’est bien le coloris noir et blanc qui peut parfois gêner. Alors forcément, quand on a appris que les « faceplates », les deux volets gris qui entourent la console, étaient amovibles, certains se sont mis en tête de concevoir des versions alternatives.





Un petit fabricant s’y était rapidement essayé en octobre, sous le nom PlateStation, ce qui avait rapidement entrainé une réponse juridique de la part de Sony, mettant vite un terme au projet. Si on pouvait facilement identifier le nom du projet comme problématique, le changement vers « Customize My Plates » n’avait pas suffi à calmer Sony, dont les avocats sont revenus à la charge.



C’est donc sur fond de tensions juridiques, que la marque beaucoup plus connue Dbrand a annoncé des faceplates alternatives noires pour la PS5.



UN DÉFI POUR SONY

Dans un message sur Reddit, la marque que l’on connait habituellement pour ses stickers de smartphones ou de tablettes, annonce son produit pour la PS5 et n’hésite pas à défier Sony et son service juridique.



"Poursuivez-nous en justice, Sony"



Dbrand rappelle que la marque s’est déjà diversifiée il y a quelques années en créant sa première coque en plastique pour smartphone, la Grip Case. C’est en partant de ce savoir-faire et des lignes de production que la marque annonce être capable de produire des faceplates du même niveau de qualité que celles de Sony. La production va débuter dès cette fin d’année 2020, mais Dbrand n’acceptera pas de précommandes sur ce produit tant que les premiers exemplaires ne seront pas en stocks. Connaissant son public et les codes des réseaux sociaux, la marque s’autorise au passage une petite pique : « Si CD Projekt RED nous a bien appris quelque chose, c’est qu’il ne faut pas vendre un produit avant de l’avoir fini ».