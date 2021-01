Bon, je fais un mega HS, et j'en suis vraiment désolé.Je possède une Mini One de 2006, j'ai pas grand chose à en dire, c'est une bonne voiture, fiable.Le soucis que j'ai, c'est que je dois changer l'embrayage, et je n'ai trouvé aucun garage sur mon île (y compris BMW/Mini) qui veuille prendre en charge le véhicule car trop vieux et des outils spécifique Mini requis pour cela.Vous pensez que c'est vraiment possible qu'il y ait des "outils" spécifique Mini non à disposition sur l'île pour changer un embrayage d'un véhicule qui a certes, 14 ans, mais tout de même, ça me semble pas non plus être une édition collector sortie de Mars ? Ou c'est un moyen de pousser à la consommation et à l'achat d'un nouveau véhicule (oui monsieur, argus + 1500€ si vous achetez un nouveau véhicule). Je précise que ce n'est même pas une question de coût - juste que je ne trouve personne qui accepte de prendre en charge le véhicule.Enfin si l'un d'entres vous s'y connait un peu en voiture... De mon côté, je cherche un peu partout une personne qui puisse me conseiller.Ah les joies d'habiter sur une île! J'peux pas faire plusieurs concessions Mini, y'en a qu'une sur l'île, d'où ce monopole...