CPU - CPU 4 cœurs ARM Cortex ARMv8.0 A57 cadencé à 1020 MHz (1,7 GHz en mode boost par brèves salves)



GPU - Nvidia Maxwell GM20B avec 256 cœurs CUDA, 16 TMU et 16 ROP à 307,2, 384, 460 ou 768 MHz selon le mode (150, 196, 240 et 393 GFLOPS respectivement)



RAM - 4 Go de LPDDR4 sur un bus mémoire 64 bits à 1333 MHz en mode portable et 1600 MHz en mode dock (jusqu'à 25,6 Go/s de bande passante)



Rés maximale - 1080p 60 à quai, 720p 60 portable

CPU - Cortex ARM à 6 cœurs ARMv8.2 Nvidia "Carmel" CPU cadencé jusqu'à 1,9 GHz (explication ci-dessous)



GPU - Nvidia Volta GV10B avec 384 cœurs CUDA, 48 cœurs tenseurs, 24 TMU et 16 ROP jusqu'à 1100 MHz (845 GFLOPS)



RAM - 8 Go de LPDDR4X sur un bus mémoire de 128 bits à 1600 MHz (jusqu'à 51,2 Go/s de bande passante)



Res maximale - 4K 60

Précisons dès le départ que les informations que nous allons évoquer ne sont pas tombées du chapeau mais sont régulièrement abordées au sein de forums de programmeurs et de sites spécialisés dans les évolutions hardware. Ces sites décortiquent ainsi chaque information en provenance des différents fondeurs et constructeurs, ce qui nous permet avec le recul d'avoir une bonne idée de ce qui se trame désormais. En revanche, on ne donnera pas de calendrier exact de sortie car trop sujet à caution, et on ne rentrera pas dans le détail de certains aspects car il manque encore quelques confirmations. Mais oui, comme les analystes le disaient eux-mêmes encore il y a quelques jours, la Switch "Pro" ou "2.0" est bien sur les rails, et même l'après !Pour bien comprendre l’importance de cette solution NX Xavier, regardons d’abord l’existant, à savoir les spécifications actuelles du Tegra X1 personnalisé de l’actuelle Switch.Regardons maintenant les performances de la solution NX Xavier :Déçu ? Attendez une petite minute. Cette solution permet d’accéder à divers modes, et dans son mode par défaut de 15 watts, correspondant au mode de notre Switch actuelle en mode docké, les développeurs peuvent choisir de faire fonctionner l’ensemble en activant simultanément 4 ou 6 cœurs à 1,4 Ghz, ou 2 cœurs à 1,9 Ghz, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances en mode single thread.Dans le mode de puissance le plus faible, de 10 watts (soit un peu plus que l’actuelle Switch en mode portable), on ne peut utiliser que 4 cœurs à 1,2 GHz ou 2 cœurs à 1,5 GHz. Le GPU descend également à 800 MHz au lieu de 1100 MHz, mais atteint toujours un niveau de performance de 614 GFLOPS.