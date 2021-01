Attendu pour le 19 mars 2021, le Rogue-Like 3D de Sony et Housemarque "Returnal" est proposé a 62,99 euros (faut bien recup 2/3 euros en plus) avec un cheque cadeau de 15 euros pour les abos Fnac.Cela reste sans doute cher pour ce que c'est mieux mais c'est toujours mieux que 70 ou 80 euros.

Who likes this ?

posted the 01/05/2021 at 06:31 PM by guiguif