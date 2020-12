Je suis un peu curieux. J'expliquais un peu comment je m'organise avec ma Xbox Series S pour gérer mes jeux avec "seulement" 364 go d'espace disque ^^ !Et je me suis souvenu que mes téléchargement ne dépassent jamais les 130 Mbit/s - et je ne pense pas que ce soit le wifi, car le speedtest indique 200 Mbit/s :Je vous avoue que j'ai genre VRAIMENT la flemme de brancher un câble ethernet, et de toutes les façons ma localisation géographique est particulière, je voulais donc savoir, vous, à combien de MBIT/S vous téléchargez sur le Microsoft Store Xbox ?Merci d'avance pour vos lumières !MAJ : Speedtest depuis mon PC (en Wifi, toujours la flemme de passer un câble) :