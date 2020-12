Shinya Kumazaki (qui s'occupe de la licence Kirby) a déclaré dans Famitsu"Kirby turns 29 in 2021. Please look forward to Kirby and everything else HAL has to offer in 2021!”Traduction :"Kirby aura 29 ans en 2021. Attendez-vous à Kirby et à tout ce que HAL a à offrir en 2021 !"