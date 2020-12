Sauf que ça ne va pas plaire à tout le monde : étant donné que je suis archi influençable par le marketing, et bien ce petit HP Obelisk 25L m'a fait de l'oeilIl est probable que j'aurais pu avoir mieux monté, mais là, pour 650 €, je suis comblé (je passe d'un Core i5 6300HQ de portable + GTX 1060 mobile 3Go à un Core i5 9400F + GTX 1660 Ti 6Gb).Le seul truc c'est la RAM, je me demande si je peux rajouter une barrette de 16Go et avoir 24Go de ram, ou acheter une barrette de 8Go (par contre faut que j'en trouve une identique, HyperX 8Go en 2666Mhz).En tous cas, j'adore le boitier, même si je le trouve vraiment lourd (après c'est la première fois que j'achète un fixe, j'allais prendre un MSI Trident mais c'est 1200€ pour une config similaire).Walaaaaaaa ! Je joue sur un écran 1080p, et tous les jeux que j'ai essayé (Overwatch/Genshin Impact/Apex Legends/Fortnite) tournent à plus de 120 fps sans broncher, en ultra - et puis la 1660 Ti est au final proche d'une RTX 2060, mais sans les core RTX / Tensocore.Si vraiment rien ne va (uwu) je pense pouvoir changer l'alimentation / la carte graphique voir le processeur (ou dans le pire des cas, la carte graphique, c'est une Micro ATX), mais... Je suis content d'avoir trouvé un ordinateur qui me plaise et m'a fait de l’œil. Pour un tarif que j'ai trouvé raisonnable.Bon, enfin, voilà, c'était pour donner des news car je parlais souvent de construire un PC, acheter un MacBook Air M1, prendre un MSI Thin 15 pouce avec une RTX 2060 à 1500€, et au final... Bah voilà, c'est cet Omen Obelisk qui est l'élu.Et j'avoue : J'crois que Jean Baptiste m'a influencé avec sa vidéo xD ! Même si je n'ai du coup pas monté mon PC (mais la configuration est similaire).On termine avec des vidéos "benchmark", pas de compteur de FPS, mais Flight Simulator en Ultra, c'est entre 25 et 30 fps. Précision, sans enregistrement Shadow Play, je gagne 5Fps facilement - 8go de ram mono channel, jeu enregistré sur le disque dur et enregistrement sur ce même disque dur, je n'ai pas encore optimisé tout çaAvec des paramètres personnalisé depuis l'ultra en enlevant les trucs que je trouve inutile (exemple : les ombres de contact sur la carlingue de l'avion, ou la mise à jour en temps réel des instruments de bord), j’atteins les 30 fps stable en 1080p ^^ !