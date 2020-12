Let's Play

J'suis complètement amoureux du GPU de la PS5 depuis que je l'ai entendu chanté. Dans Astro's Playroom, on peut visiter les entrailles de la PS5, et le GPU nous chante une chanson d'amour qui m'a fait chialer :'( . La PS5 se plie en 4 pour réaliser tous nos rêves.Ptain.C'est fou.Le jeu arrive à me faire chialer en me balançant à la gueule plein de références de mes 30 ans de gaming.GG Japan Studio. Et Sony.J'suis totalement sous le charme. Surtout lors de la "Grimpette Teraflops". Je ne sais même pas s'ils ont fait exprès de placer ce trollY'a personne d'autre qui est totalement fan du jeu ici (à part Shanks) ? Vous n'en parlez pas assez sur Gamekyo! Après avoir joué à ce jeu, je ne vois même pas comment on pourrait encore détester la marque Playstation. Il faut que j'envois cette musique à Diablo d'ailleurs...