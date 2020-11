Pendant que les yeux sont rivés sur les stocks de PS5, moi j'étais en train de tester oklm l'Oculus Quest 2 de Facebook, qui est juste... Excellent !350 € (moins cher de 100 €), 2 écrans 2K, des jeux comme MOSS enfin en superior version (digne de la versions PC / PS4 mais avec un écran d'une grande clarté), compatible Oculus Link 90Hz (mais il sert à quoi le RIFT S maintenant ?!), plus léger, autonomie inchangée de 3 heures (mais comme on peut le garder plus longtemps on en redemande ahah), c'est vraiment le casque idéal.Le marché est arrivé à maturité et ça fait plaisir à voir (même si je joue toujours en boucle à Beat Saber lol KD/A est trop bon !).Et vous, toujours pas décidé à entrer dans la VR ?(Voilà j'ai fait mon quota d'article pour today)