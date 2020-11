Je vais devenir LE fan de la Series S mais... J'étais en train de penser : Cyberpunk 2077 sort le 10 décembre.C'est une versions Xbox One S + optimisée pour One X. Jusque là ça va...Quelqu'un sait si il y aura des versions optimisées Series X et Series S (autre chose que "on a unlock le framerate donc ça passe en 60 fps sur Series X) ?J'ai surtout peur que la versions Xbox One S soit totalement à la ramasse (résolution lockée en 720p et framerate à 30 fps) et que; sans optimisations, la Series S hérite de cela... Et s'ils font l'inverse (framerate unlock sur la One), ça sera comme Crash 4, un jeu ultra dégueulasse avec du Yoyo entre 20 et 40 fpssur One S, et un framerate solide sur Series S (mais à quel prix).Je ne m'inquiète pas pour moi, j'avais prévu de le faire sur Xbox One X et j'ai déjà tout de prêt, même le jeu précommandé en préchargement, mais plus pour ceux n'auront qu'une Series S sous la main - ça serait dramatique de devoir attendre 2021 pour avoir une version à la hauteur de la petite console de Microsoft...