Bon, j'ai fait un truc débile, je voulais commencer à jouer à Sack Boy sur ma PS4 en attendant la PS5, j'ai pris le jeu sur le store web sur mon PC (y'avais bien écrit PS5 + PS4) et...Quand je vais sur ma PS4, y'a écrit que je dois racheter le jeu 69,99 €Je ris mais c'est pas vraiment drôle, vous savez s'il y a une solution pour ça ? En plus j'ai fait la même connerie sur Morales Miles, j'hésitais à le commencer sur PS4 -_- !J'avais lu un article du genre sur Gamekyo mais j'sais pas je pensais que c'était quand on achetait la version "spécifique PS5" du jeu. Ou alors y'a un truc que j'ai mal lu :/ !N'hésitez pas à me dire de supprimer l'article s'il est inutile, ou de le laisser si vous êtes dans ce cas.

posted the 11/21/2020 at 05:03 AM by suzukube