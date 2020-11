Bon, hier je parlais de types détruisant les PS5, et je me disais que c'était bizarre que Bored Smash n'est rien fait... Sauf qu'en fait, il en a fait une aujourd'hui.Cela dit ! La vidéo a un intérêt : Il a vraiment du mal à casser la manette de la PS5 ! La DualSense a l'air d'être vraiment solide, et c'est pas une chute au sol qui mettra à mal votre manette.Une bonne surprise donc