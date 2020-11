Et ça agace beaucoup de monde sur Twitter...Il y a ceux qui ont réussi à faire de multiples commandes, on ne sait comment...Il y a ceux qui se font remarquer en détruisant leur console, pourtant difficile à trouver :Bon rassurez-vous, je n'ai pas vu le combo "destruction de PS5 + monétisation de la vidéo Youtube". C'est déjà ça de gagné ^^ ! Ce n'était pas le cas sur la génération PS4...La recherche du buzz n'a plus de limite !Curieusement, c'est la Xbox Series X qui semble être le plus victime de vandalisme (peut-être est-elle un peu plus facile à acquérir aux USA par rapport aux stocks ?).Mais... Tout va bien! Les cas restent minime (ou ne sont pas médiatisés. Tant mieux. Sauf que je suis en train de le faire, là, non ?).Pour votre santé mentale, ne vous inscrivez pas sur Twitter. Mon cerveau en fait les frais.