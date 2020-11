C'est aujourd'hui que la PS5 se lançait aux USA, 2 jours après celui de la Xbox Series S|X ! Et...Bah en fait pas grand chose.Rien de spécial, consoles vendues en pré-réservation, pas de queue devant les boutiques, ça en est presque triste. Bon, la pandémie n'aide pas, il faut dire...Certains ont même pu avoir la console sans précommandes (avec un peu plus de queue quand même) :Pour comparer, la lancement de la PS4, c'était cela :Bon, rien à voir avec le succès de la console, il est probable que la plupart des consoles aient été "expédiées" via les services postaux, quand les consoles ne sont pas déjà précommandées (et donc inutile d'aller faire la queue). Le lancement de la PS5 sera, à n'en pas douter, couronné de succès, c'est juste que je trouve l'ambiance actuelle un peu tristounette, je vis habituellement le lancement d'une nouvelle console comme une fête ^^ !En tous cas, dans seulement 7 jours, la PS5 sera dans vos foyers (si vous avez pu précommander) ! Alors, heureux ?Bonus : Stream en direct sur Godfall :