Je suis assez surpris de voir des chutes de framerate sur Devil May Cry V, y compris sans Ray Tracing, en mode '4K' - et ici, on ne peut plus accuser le processeur ^^' !Après... On peut toujours passer en High Frame-Rate et avoir du 120 Hz! Si vous avez un téléviseur compatible du moins...On passe aussi de 19 secondes de temps de chargement à 2 secondes.Il faudra aussi que je cherche la liste des différences entre la versions Xbox One classique du jeu et cette version SE : Je ne sais pas si ça vaut le coup de racheter le jeu si on y joue sur Xbox Series S, ou si la version Xbox One + rétrocompatibilité est similaire au final ?