GAMEKULT

Aussi carrée techniquement qu’elle l’est dans ses formes, la Xbox Series X représente cet idéal de console dont on a quelque part toujours rêvé sans croire qu’il était possible : puissante, ultra-silencieuce, conçue avec le plus grand des sérieux et dotée d’une vision qui, entre de bonnes mains, pourrait déplacer des montagnes. Son histoire est pour l’instant celle d’une machine qui a tout, absolument tout pour plaire, jusqu’à cet écosystème Game Pass bardé de titres choisis avec soin, sauf les exclusivités next-gen qui font rêver. Pas un seul jeu auquel vous ne puissiez jouer ailleurs. Il y a quelques années, lorsque Microsoft ne possédait que quelques studios de tête, ç’aurait probablement été une histoire qui finit mal. Aujourd’hui, c’est peut-être juste une fable sur la patience, ou l’importance de se projeter. Demain, la Xbox Series X sera non seulement cette console qui a tout pour plaire, mais aussi probablement la seule où sortiront en exclusivité console les jeux de The Coalition, Double Fine, inXile, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Turn 10, Rare et qui sait, peut-être, même ceux de Bethesda. Pour un dilemme, c’est en tout cas un sacré beau dilemme

Un léger flou artistique nimbe l’imminent lancement de la Xbox Series S, console qui voudrait se poser en machine de choix pour les petits budgets que la 4K n’intéresse pas mais qui, à l’usage, multiplie les concessions qui ne seront pas au goût de chacun. Derrière l’objet séduisant et la conception globale tout fait astucieuse, il y a d’abord cet espace de stockage rikiki de 364 Go effectifs, bien trop limité pour une machine orientée 100% téléchargement. Cette rétrocompatibilité One en demi-teinte n’aidera pas non plus, surtout si vous venez de la génération One X/PS4 Pro et des modes d’affichage à la carte. Enfin les premières expériences de lancement “optimisées pour Series S” posent souvent la console en simili alter ego de la One X, avec une machine qui peine déjà à conjuguer toutes les attentes modernes sans concéder un bout de terrain.



A qui s’adresse alors cette Xbox Series S ? A qui veut une boîte discrète, pas chère, pour y stocker les quelques jeux annuels qu’il ou elle achète invariablement. Et ce qu’importent le nombre de pixels ou d’images par secondes. Un positionnement qui lui garantira certainement de bonnes ventes auprès du très grand public - une fois le règne One/PS4 achevé - mais qui doit, dans le même temps, donner déjà de grosses sueurs froides aux développeurs du monde entier.

JEUXVIDEO.COM

Petite, abordable, facile à transporter, la Xbox Series S est une machine étonnante capable de délivrer de la full HD ou du WQHD en 60 images par seconde sans sourciller, tout du moins sur une majorité des titres du lancement. Si nous étions sur PC, nous dirions que cette console est conçue pour faire tourner les créations de demain en "medium", parfois avec une excellente fluidité, parfois avec des effets spéciaux gourmands. Sur un téléviseur UHD, le rendu est forcément moins convaincant que celui affiché par la Series X, bien que le résultat soit tout de même remarquable sur The Falconeer, Gears 5 et Gears Tactics. Ceci étant dit, les jeux crossgen et “optimisés” accessibles n’aident pas à dissiper tous les doutes. L'architecture RDNA 2 de la machine devrait lui permettre – en théorie – de faire tourner les jeux de ces sept prochaines années, quand bien même ces derniers seraient privés de différents effets ou d'un excellent framerate. L'œil averti du technophile remarquera certainement le crénelage sur les arêtes ainsi qu'une fréquence d'images chancelante. Le tout venant, lui, pourrait se satisfaire d'éditions moins rutilantes de ses franchises favorites disponibles sur un hardware à moins de 300 euros. Encore faut-il que les studios arrivent à tirer le meilleur de cette console couleur pâle, moins chère mais également moins performante qu'une PS5/Series X. Un numéro d'équilibriste qui pourrait réserver de très bonnes comme de mauvaises surprises à l'avenir. Tester la Xbox Series S aujourd'hui équivaut finalement à évaluer une Early Access : les ambitions sont bonnes, les premiers résultats sont encourageants, mais il est encore impossible de s'assurer du respect de la promesse initiale sur la longueur.

XBOXYGEN

La Xbox Series X est assurément la meilleure machine lorsqu’il s’agit de choisir sa nouvelle console. Puissante et silencieuse avec des temps de chargement réduits, des effets visuels supplémentaires et une fluidité accrue, la Xbox Series X permet de profiter des jeux sous leur forme la plus avancée. Capable de faire fonctionner tous vos jeux actuels de la plus belle manière, la nouvelle Xbox est aussi parfaitement prête pour l’avenir et il ne lui reste plus que des jeux dignes de sa puissance pour briller davantage et crever l’écran.

La Xbox Series S permet effectivement de mettre un pied dans la next-gen. Avec des jeux plus rapides et une fluidité de 60 FPS ou 120 FPS avec une compatibilité Ray Tracing, la Xbox Series S coche en effet les cases de la nouvelle génération de consoles Xbox. Pour atteindre ce prix plancher de 300 €, des concessions ont été faites sur l‘espace de stockage disponible et le lecteur de disque mais si vous en êtes conscient et que la définition 4K n’est pas une priorité pour vous, la Xbox Series S est un choix à considérer sérieusement.

LES NUMERIQUES

La Xbox Series S est presque la console parfaite pour les joueurs non technophiles, ceux pour qui next-gen ne doit pas forcément rimer avec 4K, ray-tracing et autres subtilités technologiques avant-gardistes. Seules deux fautes nous empêchent de la recommander avec autant d'enthousiasme que la Series X : son stockage interne famélique, et sa rétrocompatibilité au rendu bien moins flatteur. Se pose aussi la question de la longévité de la console : ses jeux de lancement montrent déjà des compromis techniques plus profonds que prévu avec les versions Series X, et bien malin qui saura deviner à quel point cela pourra lui jouer des tours à l'avenir, quand les jeux exploiteront de mieux en mieux le plein potentiel des consoles "premium". Reste qu'à ce tarif de 299 €, la Series S n'a à son lancement aucune véritable concurrente. C'est sans doute là sa plus grande qualité.

Très bien construite, la Xbox Series X offre tout ce que l'on peut attendre d'une console de salon sur le plan matériel : rapidité, bonnes performances, confort d'utilisation, silence... Si les jeux de lancement spécifiquement conçus pour exploiter les capacités de la Series X manquent à l'appel et que la promesse de disparition des temps de chargement n'est pas encore totalement tenue malgré l'optimisation de certains jeux, la console de Microsoft se rattrape avec une remarquable rétrocompatibilité qui apporte vitesse et fluidité à tous les titres qui tournaient déjà sur Xbox One. Malgré des évolutions assez légères, le confort de la nouvelle manette Xbox Series et la baisse de latence qu'elle apporte entérinent une expérience de jeu globale particulièrement convaincante.

XBOXSQUAD

Verdict - Faut-il l'acheter dès maintenant ?



Si vous jouez actuellement sur Xbox One ou Xbox One S et que vous possédez une TV 4K HDR, la question ne se pose même pas : foncez commander une Xbox Series X ! J’en viendrais même à vous envier la découverte du fossé graphique que vous allez constater sur certains jeux de votre librairie actuelle. La 4K HDR native, les temps de chargements ultra rapides et le framerate d’un stabilité à toute épreuve vont vous faire apprécier comme jamais Forza Horizon 4, Gears 5, Sea of Thieves, Ori ou tout autre jeu que vous chérissez tant !



En revanche, si vous êtes sur Xbox One X, la réponse n’est pas aussi évidente. Certains d’entre vous estimeront que la différence ne vaut pas l’investissement tant que plus de jeux exclusifs ne seront pas disponibles. D’autres, comme moi, achèteront la bête Day One les yeux fermés pour profiter pleinement de l’écosystème Xbox en attendant les premiers jeux développés exclusivement pour la nouvelle génération. En ce qui me concerne, après 2 semaines passées en compagnie de la Xbox Series X, impossible maintenant de revenir en arrière ! Que la nouvelle génération commence !

PRESSECITRON

Que penser après ce test de la Xbox Series X ? Assurément, c’est une console convaincante, très intelligemment conçue, qui permet de poursuivre de la meilleure des manières son expérience Xbox, mais on a hâte malgré tout de prendre enfin en plein visage la claque next-gen (et ses 12 Tflops de puissance) tant promise ces derniers mois.





On aime



La conception sobre et de qualité

Une puissance (que l'on devine) colossale

La rétrocompatibilité

Le SSD magique (chargements, Quick Resume...)

Ce silence assourdissant



On aime moins



Aucun jeu "next-gen"...

Le gestionnaire de téléchargements...

L'installation des jeux, parfois interminable...

La fonction de capture

Le Quick Resume perfectible



