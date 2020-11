HelloCa fait quelques temps que j'essaye DIRT 5 sur PS4 (Pro), et je dois vous avouer que je suis très surpris !Pas mal de joueurs avaient mis en avant, par exemple, que l'effet Next-Gen de ce jeu provenait des textures aux sols, où l'on peut voir des pierres modélisées en 3D incrustées dedans, mais vous savez quoi ? La version PS4 bénéficie également de ces détails !On a également plein de flaque d'eau, et même si les reflets ne sont pas totalement réalistes, car pas de Ray Tracing, ils sont quand même très plaisants. Pareil pour les effets de particule (Neige, Confettis) bien présents !Alors tout cela a un coût : Le jeu tourne soit en 30 fps en mode qualité, par contre c'est très stable (à la Forza Horizon) ou du 60 fps, avec quelques baisses légère de framerate mais, plus embêtant, du popping sur des ombres qui ont tendance à me distraire.Les 40 premières minutes de jeu sans Gameplay [Capturé en 30 fps, y compris dans les phases en 60 fps, pour l'instant je n'ai pas le choix sur PS4 Pro] :Pour finir, le jeu est vraiment fun, et il peut être très nerveux, comme lors de phases de Ultra-Cross au volant d'un véhicule S ^^ !M'enfin voilà! La version PS5 / Xbox Series S devrait apporter du 120 fps pour les plus exigeants, du Ray Tracing et un mode "qualité" en 60 fps...Sachez que la version "PS5" spécifique en boîte ne sortira que le 19 novembre, mais que l'achat de la versions PS4 (qui sort elle le 6 novembre) du jeu vous donne droit GRATUITEMENT à la versions PS5 spécifique du jeu (pour peu que vous ayiez 2 consoles physique, sinon il faudra acheter le jeu en version dématérialisé sur vos 2 consoles). Voici un comparatif préliminaire entre la version PS4 Pro du jeu et la versions Xbox Series X. Il y a encore des NDA, gardez cela à l'esprit, donc ce n'est pas un comparatif définitif.Bonus : Le jeu en ultra, 4K, 60 fps sur PC RTX 3090 :