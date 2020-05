Sony confirme l'event PlayStation 5 du 4 juin !

Hé bien c'est pleinement signé même si les bonnes sources ne sont trompées que d'une seule journée, le grand show de la PlayStation 5 aura bien lieu la semaine prochaine, et ce ne sera pas mercredi mais jeudi à 22h00 tapantes le temps d'un event numérique qui durera pas moins d'une heure.Jim Ryan ne cache pas que le show en question sera totalement orienté vers le software, avec un évident focus vers ceux du lancement prévu en fin d'année.Donc on coche le calendrier, et on patiente, sachant que tout ne sera pas montré dans ce premier jeu, le constructeur confirmant que d'autres belles choses seront partagées au fil des semaines/mois.