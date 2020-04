Covid-19 : Sony annonce le report de The Last of Us : Partie II et Iron Man VR [UP] Covid-19 : Sony annonce le report de The Last of Us : Partie II et Iron Man VR [UP]

On voyait la chose arriver et c'est malheureusement confirmé : à la fois pour des raisons de logistique mais également pour les développeurs concernés (dans les deux cas face au Covid-19), Sony annonce que The Last of Us : Partie II comme Iron Man VR sont reportés, et ce jusqu'à une date tout simplement indéterminée.



On peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour Ghost of Tsushima, annoncé jusqu'à présent pour le mois de juin.



UPDATE

- Nouvelles images.