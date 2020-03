Je cite Sony :"Nous estimons qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur nos activités pour l'exercice en cours. Bien qu'aucun problème ne soit apparu JUSQU’À PRÉSENT, nous surveillons attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des jeux dans nos studios first party et nos studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis."Déjà pas de preview probablement pour TLOU avant sa sortie le 29 Mai car les preview se font sur invitation chez l'éditeur, mais avec le coronavirus etc ... impossible, donc voilà, au niveau de la communication etc ... ils vont probablement perdre en terme de vente si le jeu sort le 29 Mai. Donc ils vont probablement décaler la sortie de TLOU2 et donc par conséquent décaler également la sortie de GOT.Je vise une sortie TLOU2 vers Juillet et GOT vers Septembre..