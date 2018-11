Game Informer tease l'annonce d'un nouveau Zelda, qui arrivera ''plus vite que nous le pensons'' Game Informer tease l'annonce d'un nouveau Zelda, qui arrivera ''plus vite que nous le pensons''

Dans le dernier podcast en date de Game Informer, l'équipe a discuté de la franchise The Legend of Zelda, avec quelques prédictions de chacun concernant le prochain épisode sur Switch, quel qu'il soit (morceau canonique ou simple spin-off).



Sauf que là où chacun frottait sa boule de cristal, il s'avère que le rédacteur en chef (Imran Khan) est visiblement au courant de certaines choses, ne pouvant participer au débat pour se contenter de dire :



« Je pensais justement à ce que je pourrais dire à ce sujet… Le prochain Zelda sortira probablement plus tôt que nous le pensons… Mais je vous parlerais de tout ça hors caméra. »



Et lorsqu'on lui a demandé s'il s'agirait d'un jeu façon Triforce Heroes, avec donc jeu en coopération, il a répondu :



« Heu… Pas exactement. »



Nul doute qu'il ne s'agira pas du nouveau « gros » Zelda (dont Aonuma a confirmé le chantier, et on le laisse prendre son temps) mais vu les propos, il faut s'attendre à une arrivée pour l'année prochaine. Reste à savoir s'il s'agira d'un nouveau spin-off… ou d'un remaster.