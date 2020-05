GamingPedia







Petite piqûre de rappel :est un jeu sorti, développé par, studio connu pour être à l'origine de célèbres franchises de jeu de course telles queBien queétait un jeu de course qui n'avait en soit rien d'original, puisque son concept s'inspirait notamment de celui de, il tentait tout de même de se démarquer avec une pâte visuelle inspirée de notre réalité, avec des villes existantes et en mettant en avant de véritables voitures sous licences.Après sa sortie,a lancé le chantier d'une suite, qui malheureusement ne verra jamais le jour puisque le premier opus n'a pas reçu l'accueil attendu avec des appréciations plutôt mitigées, aussi bien chez la presse que chez les joueurs, et les ventes n'ont pas été au rendez-vous.Il en sera de même pour, une adaptation originale des aventures du plus célèbre espion britannique, qui était développée en parallèle de, qui pousseraa fermé le studio au début de l'année 2011.On ne s'attendait pas forcément à ce que la franchise refasse un jour surface dans l'actualité, mais en tout cas,, datant de Novembre 2010, vient d'être rendue publique sur la toile, et vous pouvez la découvrir ci-dessous.Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, il y a également ces vidéos ci-dessous qui remontent à quelques années :