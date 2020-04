Souvenirs de joueurs

est un groupe italien d'eurodance qui s'est notamment fait connaitre à la fin des années 90 avec des tubes commeou encoreet après la lecture de ces quelques lignes, vous vous demandez peut être "mais Liquidus, quel rapport avec le jeu vidéo ?".Et bien, les membres du groupe étaient aussi des geeks et ne s'en cachaient pas. Avec son premier album appelésorti en 1999,, et les choses sont mêmes allées au-dela des simples références puisqueEt pour l'anecdote, il était prévu à l'origine que ce titre soit simplement appelémaiss'y est opposé.Vous pouvez voir le clip ci-dessous :