Souvenirs de joueurs











Clip promotionnel du Xbox Live





La jaquette

Aprèset, intéressons nous maintenant à ce qu’a pu faire Microsoft dans le passé.Bien que la firme de Redmond n’était pas totalement étrangère au secteur du jeu vidéo via ses nombreuses productions sur PC et sa gamme d’accessoires, c’est en 2001 avec la sortie américaine de laque l’entreprise fondée parse lance pleinement dans la course en entrant officiellement sur le marché des consoles de jeux afin de concurrencer, ainsi queMalheureusement, lan’a pas rencontré le même succès que ses concurrentes, en tout cas nous étions bien loin de celui que laconnaissait et qui était dans le viseur de. Nous pouvons même dire qu’elle a une durée de vie relativement courte :et les deux consoles n’ont pas beaucoup coexister, il n’y a pas vraiment eu de période de transition. Mais la console a tout de même eu le mérite de proposer un catalogue de titres qui lui était propre dont certains sont devenus cultes entreLapremière du nom se démarquait aussi de ses concurrentes de par les fonctionnalités dont elle disposait :Et afin de promouvoir tout ça, et biena fait comme ses concurrents en profitant des moyens de l’époque : au début des années 2000, on commençait petit à petit à délaisser la bonne vieille VHS pour laisser place au DVD, et la firme de Redmond avait mis à disposition à l’époqueVous pouvez retrouver son contenu juste ci-dessous avec un peu moins de