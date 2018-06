Le nouveau bébé de Sucker Punch, Ghost ogf Tsushima continue de se dévoilé toujours un peu plus avec une nouvelle fournée d'artworks.■C'est le jeu le plus grand que le studio ait jamais fait■Comme leurs jeux précédents, l'équipe veut donner aux joueurs un grand nombre d'options de navigation.■Il n'y aura pas de points d'intérêts sur le map■Il y aura la présence du cycle jour/nuit et météo dynamique■Simulations des nuages, tous dynamiques, ne seront jamais vus deux fois.■Ciel et coucher de soleil procédural■Vous pouvez tuer un ennemi avec un seul coup de lame si vous maintenez le bouton triangle et le relâchez au bon moment■Jin sert un shogun qui n'a pas encore été montré.■Comme dans les filmes de Samuraï, vous pouvez nettoyer votre lame avec un bouton.■Il y a un système de progression. Jin a appris à utiliser un grappin, mais cela ne fait pas partie de son entraînement de samouraï. Il a dû apprendre de nouveaux trucs pour tuer silencieusement les Mongols.■Jin apprendra de nouvelles choses à partir des quêtes de PNJ.■Motion capture du cheval et du jeu d'épée.■L'équipe est "trè-inspirée" par l'histoire, et leur but est de lui rendre un "hommage fidèle", mais en même temps, le jeuse veut être une "expérience originale" et non pas une reproduction historique.■Il ya plusieurs experts qui aident au combat, à la religion et à l'histoire. Ils ont également un entraîneur de dialecte pour s'assurer que le Japonais est bien un ancien Japonais et que le kanji est bien un kanji du 13e siècle.