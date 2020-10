Le remake de Demon's Souls PS5 vous permettra de sauvegarder et de stocker des personnages dans le Nexus afin de ne pas rester coincé à jamais dans votre version originale.

Changement intéressant : la quantité d'herbes curatives que vous pouvez transporter sera plus limitée dans le remake de Demon's Souls ; les herbes plus puissantes pèsent aussi plus



Deux modes:



Cinematic mode : 4K native en 30fps

Performance mode : 4K dynamique en 60fps



- mode photo

- des filtres peuvent être appliqués comme le mode Kurosawa

- il y a un filtre classique pour que le jeu ressemble davantage à l'original sur PS3

- pas de 6ème Archstone

- aucun mode de difficulté

Comme pour Shadow of the Colossus, Sony et Bluepoint vont inclure un mode photo désormais standard dans Demon's Souls. Et comme pour Ghost of Tsushima, et le "mode Kurosawa" de ce jeu, Demon's Souls permettra aux joueurs de profiter de l'ensemble du jeu en utilisant des filtres visuels.



"Si vous aimez la noirceur et le désespoir de la version originale de la PlayStation 3, alors nous avons un tas de filtres que vous pouvez choisir et jouer au jeu [de cette façon]", a déclaré M. Moore. "Donc si vous voulez jouer au jeu dans ce que nous appelons le filtre classique, qui remonte à l'époque de la PlayStation 3 et du regard sur ce titre, alors mettez ce filtre. Si vous voulez jouer en noir et blanc, jouez dans le filtre noir. Tout est là dans les options. Si vous ne voulez pas jouer avec notre caméra, vous voulez jouer avec la caméra d'origine, remettez la caméra d'origine en marche. [...] Mais je dirais qu'avec les filtres, si les fans pouvaient juste jouer au jeu comme nous l'avons fait pour que vous puissiez voir comment nous profitons de la puissance de la PlayStation 5, alors je leur demanderais de le faire. Je leur en serais très reconnaissant. Mais après cela, jouez au jeu comme vous le souhaitez, s'il vous plaît".

"Nous avons beaucoup discuté du système d’encombrement. (Chez Bluepoint Games et Japan Studio, ndlr), nous ne changeons pas seulement des choses juste parce que nous en avons envie (...) On devait rester fidèle à la vision d’origine. Et la vision d’origine était qu’il y avait un système d’encombrement. Donc ce système existe toujours dans notre remake. Je sais que pas mal de personnes vont faire la tête maintenant que j’ai dit ça (rires), mais c’est une partie importante du jeu : il faut gérer son équipement. Ça devrait toutefois être plus simple avec la nouvelle interface de savoir quand vous portez trop d’objets et quand ce n’est pas le cas.



Le système de tendance des mondes est le même, et il est toujours présent. Donc si vous jouez hors ligne, vous contrôlez la tendance pour la faire passer de noir à blanc. En noir, les ennemis sont plus violents, ont plus de vie, mais lâchent plus de loot. En blanc, les ennemis sont plus faibles mais le loot n’est pas aussi bon. Mais si vous jouez en ligne, la tendance est contrôlée par la communauté. Ce qu’on a essayé de faire avec ce système, c’est d’améliorer l’interface, pour que vous puissiez mieux vous situer entre noir et blanc.



- Gavin Moore, directeur créatif sur Demon’s Souls Remake"

Nous sommes allés trouver autant de membres de la distribution originale que possible et les avons fait revenir pour qu'ils interprètent à nouveau leurs rôles incroyablement emblématiques. C'était merveilleux, c'était vraiment génial. Et nous avons réenregistré tous les nouveaux dialogues en même temps. Je pense que pour le son en général, le son est un autre domaine qui peut vraiment ajouter à l'expérience émotionnelle, de la même manière que vous pouvez mettre des détails dans des cartes pour raconter une histoire, le son fait la même chose. Et Demon's Souls est magistral avec le son.



Si vous pensez à la façon dont il fonctionne, comme lorsque vous jouez au jeu, il n'y a pas de musique. Et c'est fait intentionnellement parce que la musique est une béquille émotionnelle. Elle peut vous rendre heureux. Elle peut vous rendre triste. Elle peut changer vos sentiments. Et ce qui a été fait dans l'original, c'est de dire : "Pas de musique. C'est juste l'environnement." Et on se sent presque nu. Vous vous sentez plus vulnérable parce qu'il n'y a pas d'ami émotionnel qui joue dans votre oreille. Et puis quand vous vous engagez dans une bataille de patron, la musique entre en jeu et on a l'impression que la musique vous fait aller plus loin, faire mieux et réussir le défi. C'est donc une façon incroyablement merveilleuse d'utiliser le son.



Nous avons donc fait la même chose. Nous avons en fait refait des milliers et des milliers de nouveaux effets sonores pour les ajouter à nos niveaux, et puis en utilisant l'audio 3D sur la PlayStation 5, cela prend vraiment vie. Je veux dire que vous pouvez sentir les flèches passer devant votre tête. Vous pouvez sentir des espions impériaux se glisser derrière vous dans le palais des Boletaria ou des créatures ramper hors de la vase dans la Vallée de la souillure. C'est un paysage sonore étonnant maintenant et cela ajoute vraiment à la peur, à l'inquiétude et au défi de toute l'expérience.

Davantage de gameplay dans Famitsu :Quelques infos sur l'aspect sonore du jeu: