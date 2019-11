Cinéma

"Je souhaitais faire un film qui soit exactement comme le premier. Mais au milieu du processus de production, Will Smith nous a quittés car il souhaitait faire Suicide Squad. C'est à ce moment la que j'aurais du arrêter le film parce que nous avions une bien meilleure histoire, et j'ai du en réécrire une haute, j'aurais simplement dû dire non parce que j'étais entrain de faire ce que j'ai toujours critiqué : réaliser une suite."

a longtemps refusé de réaliser des suites de ses films, et c'est durant l'été 2016 que le célèbre réalisateur sort sonSi le premier film sorti en 1996 est considéré par beaucoup comme étant un nanar, il occupe également un statut culte chez d'autres et a malgré tout impressionné les foules de par ses effets spéciaux. Et il a tout de même rapporté pas moins de, mais aussi de lancer la carrière cinématographique deMalheureusement, sa suiteest loin d'avoir rencontré le même succès :jusqu'à maintenant, sans parler des critiques qui n'ont vraiment pas été tendres lors de sa sortie.Lors d'une récente interview,où le monsieur semble finalement se dire que ce film n'aurait jamais du se faire, où il semble également pointer le fait quepourrait avoir sa part de responsabilité sur ce qui a pu se passer. Au départ, il était prévu queIl était prévu queait une suite, avec également un projet de série télévisée. Mais pour l'heure,quelques mois après la sortie du film.