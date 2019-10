Tests

Disponible dès le lancement du GameCube pour apporter un peu de fraîcheur mais aussi parce que Mario ne pouvait répondre dans les temps,a acquis une sorte de statut culte davantage grâce au contexte que par sa qualité. Le jeu n’était pas mauvais mais pas non plus extraordinaire, subissant surtout le coup d’une durée de vie famélique. Nintendo lui-même n’a pas vraiment beaucoup cru en cette licence aussi bien au départ que dans les années qui ont suivi puisqu’elle fut simplement enterrée, obligeant les fans à attendre plus d’une décennie pour une suite, lors de la fameuse « année de Luigi ». Et là, quand tu tapes avec ce deuxième épisode près de 6 millions de ventes, t’es soudainement beaucoup plus chaud pour poursuivre la saga.Les deux premiersétaient critiquables, le premier pour la raison qu’on a cité plus haut, le deuxième par son manque de variété dans les situations, comme siavait voulu à tout prix faire un épisode plus long, sans avoir beaucoup d’idées pour étirer la formule. De fait, il pouvait y avoir quelques craintes pourmalgré l’indéniable attente, mais maintenant que je l’ai torché (à 100 %, ouais), je peux valider mon « premier avis » publié il y a quelques jours : c’est bien le meilleur chapitre de la saga. Plus exactement celui qui a compris les critiques et où les développeurs se sont retroussés les manches pour éviter les pièges du passé, ou en tout cas en partie.Donc comme déjà dit mais mieux vaut appuyer sur ce point,est un modèle de variété dans les décors. Les 18 étages de cet hotêl hanté sont un véritable plaisir à arpenter et si l’on excepte l’entrée, le premier sous-sol et le toit qui sont évidemment classiques, chacun des autres étages vient apporter un thème (médiéval, studio de cinéma, shopping...) pour marquer la différence avec le précédent et le suivant. On n’a pas envie de tous les lister, parce que ce serait gâcher la surprise mais également la façon dont le jeu est conçu : le plaisir vient de découvrir l’endroit suivant. C’est d’ailleurs la même chose pour les boss. Terminé le recyclage du deuxième épisode, on revient aux fondamentaux du premier : tous les boss sans la moindre exception (un par étage) sont différents autant dans leur personnalité que dans leur manière d’être combattu, avec là encore quelques belles surprises coté idées même si la difficulté est assez aléatoire. Certains sont assez simples (comme globalement le reste du jeu il faut le reconnaître), d’autres relèvent clairement le défi au point de laisser un risque de rage chez les plus jeunes (qui pourront toujours acheter des « os » avec l’argent in-game, équivalent de vies).Le gameplay lui-même sait apporter du neuf par rapport au précédent. Déjà parce qu’il est forcément plus jouable que sur 3DS grâce au deuxième stick, ce qui n’empêche pas quelques petits problèmes de précisions dans la visée à cause de la perspective. Pas dramatique mais ça peut énerver dans quelques séquences tendues, genre contre le boss final. Donc outre les bases du premier, et ce qu’a apporté le second (la torche à ultra-UV pour déceler les choses invisibles), ce nouveau chapitre vient proposer notre clone Gluigi, les attaques frappées, l’espèce de saut mais aussi et surtout la ventouse pour tirer et envoyer valser un objet (ou un ennemi dans certains cas). Cela parvient à renouveler les énigmes comme les affrontements et comme on a dit dans la preview, chacun de ses ajouts est suffisamment intéressants pour que l’on souhaite déjà que rien ne soit jeté pour un éventuel. On pourrait également évoquer un dernier ajout vers la fin mais laissons encore la surprise, en se contentant de dire que l’utilisation de cette fonction finale est plutôt impressionnante graphiquement.D’ailleurs, transition toute trouvée,est juste magnifique d’un bout à l’autre, ce qui fait plutôt plaisir cette année quand les franchises phares de la Switch ont été incarnées par l’assez flou, le tout vilain, leau frame-rate étrange, et sans même parler d’un certainà venir le mois prochain. Là c’est indiscutablement superbe, les cinématiques sont toutes magnifiques, les animations sont géniales et variées, et le jeu n’est jamais radin dans ses effets, voir même parfois impressionnants quand on voit des tonnes d’objets voler à l’écran pour finir dans notre aspirateur magique. On met une bonne tape dans le dos au studio qui mérite encore plus d’attention de la part de Nintendo (une autre licence pourquoi pas ?), à un petit détail près : le besoin d’un patch. En effet, et c’est suffisamment rare chez Nintendo pour être signalé, on a eu des bugs, très rares certes (quatre ou cinq durant toute l’aventure), mais notables. Genre une caméra qui reste coincée dans le décors après une cinématique ou un ennemi présent mais qui refuse d’apparaître, bloquant du coup l’accès à la sortie. Pas de panique : un coup de reload (le jeu faisant une auto-save à chaque salle) et c’est réglé. Mais on ne pouvait passer outre.Bref,est une réussite et même en mettant de coté les deux modes multi sympathiques mais de l’ordre du bonus (un mode exploration/coop en ligne, l’autre VS en local), c’est quand même une bonne douzaine d’heures en fouinant bien sur le chemin, et au moins six de plus si vous retournez en arrière pour tenter le 100 %. Quand on pense que le premier se terminait en quatre heures, et le second en huit, on va clairement dans le bon sens même si honnêtement, le jeu aurait largement pu retirer une heure pour avoir un rythme parfait (même le Professeur se montre moins bavard cette fois). En effet, et c’est dommage, mais à plusieurs reprises (3 ou 4 fois de mémoire), le jeu s’amuse à s’étirer inutilement, lorsqu’on a battu un boss et qu’on est censé obtenir l’accès à l’étage suivant grâce à un bouton d’ascenseur, et qu’un foutu chat débarque, demandant à être poursuivi à travers les salles (voir parfois les étages) pour récupérer notre dû. Une fois aurait été suffisant (car la façon de le combattre est intéressante) mais il était inutile de faire le forcing dessus.