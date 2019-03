Coucou ! Lors dude cet aprem, de nombreux jeux vidéo indés ont été annoncés sur Nintendo Switch pour les mois à venir avec de chouettes surprises : notamment Cadence Of Hyrule !Une salve de promos y a également été annoncée pour une vingtaine de "gros" jeux indés du genre Yoku's Island Express, INSIDE, Firewatch, Minit, Unruly Heroes, Wandersong, Moonlighter, ect...Cette salve de promos aura pour effet durant une seule & petite semaine : foncez donc & bonne(s) découverte(s) à vous surtout !Manquent par contre à l'appel Firewatch & Moonlighter qui avaient pourtant également été annoncés en promo à la suite du Nindies Showcase.Voici donc ci dessous la liste de ces chouettes promos en question avec quelques infos nécessaires. J'ai pris également le loisir d'ajouter à cette liste d'autres jeux indés également en promo ces temps ci.(-50%) : 5,99€ au lieu de 11,99€ /// Offre jusqu'au : 21/03/2019(-50%) /// 4,99€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 21/03/2019(-20%) /// 15,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 24/03/2019(-50%) /// 4,99€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 24/03/2019(-50%) /// 4,99€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 24/03/2019(-50%) /// 7,49€ au lieu de 14,99€ /// Offre jusqu'au : 25/03/2019(-50%) /// 2,19€ au lieu de 4,39€ /// Offre jusqu'au : 25/03/2019(-71%) /// 2,89€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 26/03/2019(-65%) /// 5,24€ au lieu de 14,99€ /// Offre jusqu'au : 26/03/2019(-50%) /// 9,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-40%) /// 5,99€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-30%) : 13,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-30%) /// 13,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-25%) /// 14,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-25%) /// 8,99€ au lieu de 11,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-30%) /// 13,29€ au lieu de 18,99€ /// Offre jusqu'au : 27/03/2019(-50%) /// 9,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 28/03/2019(-40%) /// 11,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 28/03/2019(-90%) /// 0,99€ au lieu de 9,99€ /// Offre jusqu'au : 31/03/2019(-70%) /// 4,49€ au lieu de 14,99€ /// Offre jusqu'au : 02/04/2019(-60%) /// 7,99€ au lieu de 19,99€ /// Offre jusqu'au : 02/04/2019(-50%) /// 6,49 € au lieu de 12,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019(-50%) : 5,49 € au lieu de 10,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019(-70%) /// 3,59€ au lieu de 11,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019(-50%) /// 7,49€ au lieu de 14,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019(-70%) /// 3,59€ au lieu de 11,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019(-70%) /// 3,89€ au lieu de 12,99€ /// Offre jusqu'au : 16/04/2019

posted the 03/20/2019 at 09:12 PM by kevinmccallisterrr