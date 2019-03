Le récap des news importantes dans l’émission "Le Bistro du Jeu Vidéo" de Julien Chièze. Avec une précision importante sur l'arrivée du XBox Live sur Switch qui pourrait être compromise.Julien revient aussi sur le Project Stream avec son scoop sur le rapprochement Google X Nintendo avec de nouvelles infos importantes. Des news sur le futur Avengers de Square-Enix & Crystal Dynamics qui pourrait se dévoiler un peu plus lors de la GDC dans la conférence Google ! La rumeur T2 racheté par Sony... Il n'y aurait pas de fumée sans feu...Et pour finir Julien nous en dit un peu plus sur le prochain jeu de Guerrilla Games, qui serait Horizon Zero Dawn 2 prévu pour le lancement de la PlayStation 5 !La chaine Youtube de Julien : https://youtube.com/JulienChieze Pour suivre Julien sur les réseaux sociaux :TWITTER : https://twitter.com/JulienChieze INSTAGRAM : https://www.instagram.com/JulienChieze FACEBOOK : https://www.facebook.com/JulienChieze