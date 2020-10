Jeux Vidéo

Microsoft avait mit les bouchées doubles sur son intention d'acquérir davantage de studios avec l'acquisition de Zenimax Media et Bethesda. Maintenant, la société va redoubler d'effort à augmenter ses studios avec toujours plus d'acquisitions.La nouvelle vient encore une fois du responsable Xbox, Phil Spencer, qui a confirmé que sa branche Xbox de Microsoft cherchait à regrouper encore plus de développeurs sous leurs ailes. Plus précisément, il a expliqué qu'ils cherchaient à définir les genres dans lesquels chacun de leurs studios maisons excelle, tout en renforçant leurs offres sur le Xbox Game Pass., a déclaré Spencer à Gamereactor.Les choses deviennent intéressantes lorsque Spencer a noté le genre de jeux qui lui manquait, ajoutant :, a déclaré Spencer.Enfin, Spencer a répété à quel point il était important pour eux d'avoir un grand nombre de studios créant du contenu, qui renforcera encore plus l’intérêt de leur offre Game Pass., a-t-il déclaré.Sources et article original :Et vous, qu'en pensez-vous ? Après avoir mis Sony au tapis sur le plan des infrastructures, du hardware et des services, MS va mettre un K.O. violent à Sony sur les jeux ? Les exclus Playstation pourra t'elle réanimer la Playstation 5 ou ça sera la coma final pour eux ?