Jeux Vidéo

- Durant la dernière génération on a eu par exemple la rétrocompatibilité XBox 360 (et XBox "originale") et le Playstation VR







(L'un des plus grands moments de l'histoire des E3)





(Le trailer de folie)





(Enfin la VR pour tous, parce que sur PC à l'époque il fallait avoir fait math sup)





(Trailer bien bullshit comme d'hab avec Sony)





- A cause du succès de la Wii, on a eu sur la gen PS3/360 l'arrivée du motion gaming







(Welcome to the future of gaming !)





(Milo du regretté Peter Molyneux)





(Le proto du PSMove dévoilé au public en 2001 avant que Nintendo vole l'idée pour sa Wiimote)





(Le seul accesoire de motion gaming qui était précis et marchait vraiment... Et celui qui a du avoir le moins de succès)





A votre avis, quelles seront les nouvelles fonctionnalités qui seront rajoutées plus tard pour prolonger la vie des PS5 et XBox Series ? Les rôles vont être inversés ? La VR débarquera sur XBox Series X ? Et la rétrocompatibilité des "anciennes" Playstation autre que la PS4, arrivera un jour au l'autre sur la Playstation 5 ? Quelque chose d'autre ?