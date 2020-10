On y voit les temps de chargement entre chaque respawn, sur Astro's Playroom et Godfall. C'est quand même pas mal du tout, j'ai hâte de voir un aperçu sur Demon's Souls, ça risque de rendre le jeu nettement moins frustrant par moments.

Who likes this ?

posted the 10/04/2020 at 10:25 AM by noishe