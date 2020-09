Hello tout le monde,



Je trouve qu'en dehors des guerres de consoles, la discussion autour de l'avenir de l'industrie super interessant.



On fait souvent le lien entre le Gamepass et Netflix. Est ce que le Gamepass est bien le Netflix du jeux video ? Est ce que c’est un modéle rentable ?



Est ce que le Gamepass est rentable ?



C’est difficile à dire. Souvent on fait le lien avec Netflix on disant que la plate forme n’est pas rentable. Chose qui n’est pas vraiment vrai, depuis 2 à 3 ans Netflix gagne de l’argent. De plus les dettes enorme pris par netflix est du au fait qu’ils savent qu’à moyen terme avec la naissance de nouvelle plate forme, netflix vas perdre les series et films « tiers ». Netflix est donc totalement rentable, c’est la naissance d’autre plate forme à l’avenir qui pourrait la mettre en danger, Netflix s’organise contre cela. La plate forme ne pourra alors exister que sur les exclusivités. Par contre les economistes sont clair si Netflix n’est pas dans les deux premiers plateforme de streaming à l’avenir, il risque de disparaitre à l’avantage des nouvelles plateformes qui ont plus de moyen car une plus grande histoire dans le secteur et un plus gros catalogue de base.



Le Gamepass a aussi se danger pour l’avenir, encore combien de temps pour que les plateformes puissantes ne pousse partout et pour que le gamepass perde les jeux tiers ? C’est peut etre pour cela que Xbox pousse aussi vite et aussi cher comme Netflix il y a quelques années. Pour obliger certains editeurs a trouvé des accords avec eux comme EA play par exemple. Le gamepass doit donc avoir un max d’exclu sur la plateforme pour l’avenir mais doit aussi se garantir d’avoir une base de jeux « tiers ». Le Gamepass c’est sa survie aujourd’hui, car il doit etre le premier et le plus fort rapidement, sinon le gamepass ne survivra pas.



Le prix du Gamepass pourrait augmenter ?



Encore une fois faisons le lien avec Netflix. On le sait maitenant, il y a un prix symbolique de 15 euro par mois à ne pas dépasser. Netflix « ultra » et HBO Max seront les plateformes les plus chers à ce prix là. Est ce que Xbox vas augmenter sont prix lentement ou est ce qu’il vas faire des propositions par prix avec des choix différents. Déjà aujourd’hui le gamepass est à 10 euro et l’utimate à 12,99. Moi j’imagine bien encore quelques plate forme tiers en plus de EA Play que dans la version ultimate qui sera alors à 15 euro. Aujourd’hui d’aprés les chiffres il y a plus de netflix ultra que de netfliex HD par exemple.



Imaginons demain 10 millions d’abonnement à 10 euro et 10 millions d’abonnement à 15 euro par exemple on parle de milliard d’euro alors.



Sans oublier que Microsoft à l’argent necessaire pour avancer les moment les plus dur, comme NEtflix à d’abord du trouver des fonds pour produire ses propores series avant d’etre rentable.



De plus, on parle souvent des joueurs à 1 euro acutellement (dont je fais partie) mais il faut garder en tete deux éléments :



Les joueurs 1 euro pouvait prendre 3 ans d’abonnement max sur cette formule comme par hasard. Alors que tout le monde parle d’un vrai catalogue d’exclu pour dans 2 ou 3 ans. En gros, les exclus en production actuellement risque de sortir lorsque ton abonnement d’1 euro sera fini et tu devra alors payer plein pot.

Les abonnement 1 euro, il a quand même fallu que les joueurs avance 3 ans max d’xbox live donc 50 euro pour l’année donc 150 euro par joueurs. Imaginons que sur les 15 millions de gamepass actuel, 7 millions ont pris la version 1 euro, cela fait quand même 150 euro fois 7 millions. Une petite rentré d’argent qui a permis les negociations avec les éditeurs tiers actuellement dans le gamepass.



Attention aussi que Xbox ne pourra pas augmenter comme il souhaite sa plateforme car la concurence vas finir par arriver. Exemple Apple tv+ ou Disney + avec des abonnements bien en dessous du prix de Netflix. Sans cette concurence je pense qu’on aurait un abonnement à 16,99 euro par exemple.



Le Gamepass : une plateforme double A, indé ou triple A ?



Le Gamepass deviendra surement un style de netflix avec une qualité de tout les styles. LA bonne comparaison reste entre NEtflix et HBO. Playstation serait HBO avec des grosses excluvités qui tape fort et mondialement connu en qualité. Par contre la catalogue d’HBO doit je suis totalement fan contient surtout de la qualité plus que de la quantité. Pour NEtflix, ils ont beaucoup de series naze, des series moyennes tennager et une dizaine de trés bonnes series. Il n’empeche que malgrés tout en quelques années Netflix a aussi reussit à avoir quelques series cultes et connus internationalement. Netflix est aujourd’hui dans la mojorité des top series avec quelques autres concurent. En gros avec le Gamepass on risque d’avoir quelques jeux moyens ou des jeux services mais qu’au milieu de tout cela, ils doivent avoir des monstres triple ou quatruple A, comme netflix a reussit à le faire ou comme Amazone veut faire avec la futur serie « seigneur des anneaux ».



Sans oublier que les indés et les double A sont plutot favorable à un gamepass pourquoi. Un article de jeux-video.com indiqué que de nombreux petit jeux inde ou double, avait negocier un prix fixe pour avoir leur jeux sur gamepass et non lier au nombre de téléchargement. Encore une fois comme Netflix, lotsque ceux ci font des accord avec des series dites moins connu comme des series en Europe, Netflix paie une envellope fixe au debut du projet. Ensuite si la serie marche super bien, il y a pas de motant en plus pour les actuers ou réalisateurs, peut importe le nombre de vue. C’’est grace à cela que certains projets sont née. Le réalisateur francais (comme pour marianne que j’ai pas aimé) ont indiqué que le projet serie horreur à la francaise n’a été accepté par aucune chaine ou distributeurs. Il a donc préféré pouvoir faire sa serie quand même, même sous un tarif fixe, au moins ils avaient assez d’argent pour financier la serie, le relaisateur, les acteurs etc…



Par contre pour les triples A, c’est une autre histoire c’est pour cela que Xbox a besoin que le max de triple A sur la plate forme soit des exclusivités. Red dead redemption 2 a du couter son pesant de cacahuète.



Les abonnement l’avenir du jeux mais aussi des series et du cinema ?



Il y a des abonnements partout qui sont occupé de naitre, tout le monde sait qu’il y aura des gagnants et des perdants, impossible de savoir qui pour le moment. Il y a de trés grande chances que certaines fusionnent entre elle.



On peut totalement imaginer des abonnement gamepass à l’avenir avec un abonnement fuisonner avec une plateforme de cinema et de serie.



Je pense qu’à l’avenir on aura des propositions avec des abonnement tout en un avec une palteforme de serie, film + du sport + du jeux video pour 30 euro par exemple.



C’est le souhait d’Amazon par exemple pour l’avenir. Le Gamepass c’est bien un changement colosal pour l’industrie si cela marche mais pour le moment pour Netflix sa marche mais le plus dur reste à venir, on annoonce encore quelques plateforme dans les mois et année à venir.



Est ce que Sony vas finir par avoir un gamepass ?



Pour le moment playstation a dit que ce n’était pas à l’ordre du jour. Il n’empeche que si on reprend notre paralléle avec Netflix et HBO. Cela semble etre difficilement tenable pour Sony. HBO Max c’est bien le catalogue warner media avec ses series dans le cataloge day one. Ce qui n’empeche pas HBO de diffuser les series sur sa chaine TV mais aussi de les sortir sur blu-ray. HBO a directement annoncé que pour la qualité il fallait avoir une plate forme à 15 euro.



Est ce que playstation va suivre la même voie ?????

