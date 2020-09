Avec le super mario direct d'hier est les nombreuses annonces concernant super mario, on est en droit de se demander si un autre nintendo direct aura lieu en 2020 ou si l'année de la switch se terminera (hors éditeur tiers) avec la collection mario et le remake de pikmin 3.



J'ai trouvé le direct plutôt intéressant (j'adore la licence super mario et cela permetra au jeunes joueurs de découvrir ces pépites du jv, le mariokart à l'air super inovant) mais mes attentes principales sont plutôt autour d'un vrai direct, du coup pensez vous qu'il y aura encore quelques annonces ou rendez vous en 2021?