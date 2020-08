La visibilité sur le moyen/long terme semble être quelque chose de bien oublié cette année.



Tout le monde s'inquiète de ne pas savoir ce qui sera aligné sur le dernier trimestre 2020 du coté de chez Nintendo mais le reste de l'industrie n'est pas bien plus explicite non plus...



Je rappel une fois de plus qu'on est sur la dernière semaine d’août et que nous ne savons toujours pas les dates, prix et line-up des PS5 et SerieX, qu'à part des vagues 2021, on ne sait pas quels jeux arriveront en exclues dessus à très court terme, y'a même des machines qui n'ont soit pas été présentées officiellement, soit pas été détaillées (la PS5d, quelqu'un sait si c'est une PS5 juste sans lecteur ou une machine moins puissante comme la SérieS et vendue moins chère?)... donc bon...



Après, est-ce vraiment un problème de ne pas savoir 3 ou 4 mois en avance ? Personnellement, je ne penses pas, en tout cas, pas pour des jeux dont l'investissement est bien inférieur à celui d'une machine (qui elle nécessite tout de même qu'on prépare son portefeuille).



La moralité de tout ca ? Prenez votre mal en patience, c'est une année de merde pour tout le monde !