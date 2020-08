Un brevet de Sony récemment publié donne déjà une idée de la manière dont pourrait évoluer sa prochaine console PlayStation 5.Entertainment et récemment publié, un brevet (via freepatentsonline ) évoque des technologies qui pourraient se retrouver dans de futures versions de la PlayStation 5. Son nom : « Design évolutif de CPU/GPU de console de jeu pour console de salon et Cloud Gaming ».Le document est riche en informations techniques mais son but principal est de présenter les possibilités d’une console équipées de plusieurs GPU (processeurs graphiques) ou CPU (processeur principal), dont l’un d’eux pourrait ne pas se trouver physiquement dans la console mais accessible par réseau.De là, plusieurs options se dégagent de ce brevet. La première serait une console encore plus puissante que la PlayStation 5 ‑une PS5 Pro donc‑ littéralement équipée de deux CPU et/ou deux GPU au lieu d’un seul. À noter que l’un de ces composants pourrait être virtuel, sa puissance étant accessible par le réseau façon Cloud Gaming.La seconde option serait une sorte de PS5 Lite dont les composants principaux ne seraient pas physiquement présents dans la machine. Celle‑ci se connecterait par exemple au service PlayStation Now et le joueur accéderait à la puissance des jeux PS5 sans avoir à débourser pour une machine plus onéreuse.Naturellement, il ne s’agit là que d’un brevet et la plupart des technologies évoquées sont encore à l’état de développement. Mais le document permet de voir la manière dont Sony réfléchit déjà à l’avenir et donne une idée ‑même vague‑ de ce qui nous attend peut‑être dans quelques années.