Cuphead sort aujourd'hui sur PS4 pour 19,99€ et fait 4Go. Il inclus bien évidemment directement la dernière grosse mise à jour de l'an dernier !Nous aurons des informations sur le DLC un peu plus tard mais il sortira en même temps sur toutes les plateformes. Le COVID-19 a rallongé le temps de développement et les ambitions sont plus élevées que prévues, ils l'ont annoncé un peu tôt.La production du "Cuphead Show" pour Netflix est bien avancée.