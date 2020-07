...,quand on regarde bien on s appercoit que finalement meme les premieres exclus à part halo sortent exclusivement sur serie x.

Forza 8 ne sortira pas sur one c est confirmé,hallblade 2 non plus,everwild non plus,fable non plus,the medium non plus,les futurs jeux comme the coalition non plus,ni celui de the initiative,forza horizon 5 qui sort dans 2 ans voir plus m ettonne qu il sorte sur xbox one..

On a eu cette semaine une declaration de Phil Spencer qui disait que les studios avaient la possibilité de choisir entre le crossgen ou pas,ce qui veut dire 2 choses,la premiere c est qu il y a tromperie sur le game pass,effectivement jusqu'aujourd hui ils nous ont toujours fait croire que tous les jeux qui seront dans la liste du game pass seront jouable pendant 2 ans partir de n importe quel console.

Et la deuxieme choses,est ce que c est pas une bonne nouvelle finalement?

Pour moi c est une bonne nouvelle,non seulement la liste de jeux est solide mais en plus je les prefere se voir apanouïr sur la nouvelle console,et avec le bashing que se prend halo 5 en ce moment,soyez rassuré de voir cette liste de jeux exclusivement sur serie x.

Le seul probleme reste leur dates de sortie.