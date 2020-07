Actuellement prévu pour la fin d'année 2020 Halo Infinite fait énormément parler de lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Le jeu de 343i à déçu sur le plan graphique.Même si 343i promet qu'il s'agissait d'un vieux build et qu'il n'ont pas pu montrer mieux du à l'actuelle pandemie mondial et que le jeu aura un suivie sur 10 ans il faudra montrer du concret pour rassurer les fans de la série phare de la Xbox et espérer relever la pante.Parmi les nouveautés Halo Infinite sera 2 fois plus grand que les deux derniers Halo en date, un gameplay et une structure qui reviennent aux sources et une bande son inspiré des compostions légendaires de la première trilogie.Un jeu Xbox Game Studios Global publishing par les anciens de Quantic Dream avec, à sa tête Caroline Marchal. Le studio Interior/Night annonce qu'il s'agira d'un jeu narratif d'un nouveau genre avec une direction artistique qui mélangera le 2D et 3D.L’histoire se concentrera sur deux familles prises au piège que l’on va suivre sur plusieurs décennies. Le studios angais nous promet une histoire qui va émouvoir le joueur.Même si le gameplay du jeu reste trés mystérieux, le dernier trailer en date nommé "Eternals" qui fait référence au nom de la héroine du jeu nous a donné d’avantage d'informations sur l'univers du nouveau jeu Rare.Des cinématiques et une dimension narrative ont l'air d’être au menu, la magie semble être au centre de EverWild. Rare promet "des expériences uniques et inoubliables" pour son nouveau titre féerique.Même si Jez Corden de Windows Central avait depuis plus de deux semaine sous entendu que Undead Labs serait présent au Xbox Games Showcase la surprise fut quand meme de taille lorsqu'on a vu le trailer de State Of Decay 3Au vu du trailer, on peu apercevoir un environnement hostile enneigé qui avec cette fois des animaux zombifié qui promet un bestiaire beaucoup plus varié.SOD 3 est actuellement en pré-Production et sortira uniquement sur Xbox Series X et PC.Fini les numéros pour la licence Forza Motorport qui semble opérer à une sorte de reboot. La vidéo présenter nous montre la puissance du moteur du jeu et nous promet que la qualité visuelle aperçu sera similaire en action.Microsoft a toujours révé d'avoir son Fallout, souhait exaucé avec The Outer World fin d'année dernière et Obsidian est sur le point d'exaucé leur deuxiéme réve de posséder leur TES-Like avec Avowed.Trés peu d'informations sur le nouveau jeu des papa de KOTOR II si ce n'est que le jeu aura une ambiance Dark Fantasy. Le jeu est qualifié par Obsidian de EPIC first-person RPG qui se déroulera dans le monde de Eora.Le Teaser fut court, mais à au moins eu le mérite d'officialiser la chose: Fable est de retour.Comme les rumeurs le laissait présager, c'est bien Plauground Games les papa de la série Forza Horizon qui seront au commandes de l'ancienne licence de Lionhead. Trés peu d'information si ce n'est qu'ils s'agira d'un Open World Action RPG avec un aspect moins cartoon que les épisodes signé Molyneux.Le prochain jeux narratif du studios français Dontnod connu pour la licence Life Is Strange nous raconte l'histoire de deux jumeaux basé sur des souvenirs qui abordera des thèmes adultes situé dans une petite ville d'Alaska.Le premier épisode sortira le 27 Août tendis que les 2 et 3 arriveront quelques jours plus tard, respectivement le 2 septembre et le 10 septembre prochain.Trés connu dans le monde du PC arrivera dans une version 2020 chapeauté par le studio français Asobo.On nous promet un représentation réel du globe avec des decors photoréaliste dans cette simulation de vol.Le jeu est prévu pour le moment que sur PC, bien que la version Xbox à été officialisé sans date précise.Même si Hellblade II à la grande déceptions des joueurs Xbox ne c'est pas vraiment montré durant le show. On a quand même appris que les développeurs du studio Ninja Theory ont été en Islande pour le développement du jeu afin de s’inspirer des décors de ce pays connu pour ses environnement hostiles.Pour rappel la derniere vidéo montré aux VGA tournait avec le moteur In-Engine.Plus de nouvelle du jeu depuis l'E3 2019 Battletoads devrait sortir cette année. Ce Beat l'ancienne connu pour sa terrible difficulté devrait avoir pour rappelle des decors en 2,5D dessiné à la mains et une Coop jouable à 3 simultanément.Scorn sera une exclusivité sur la console Xbox Series X. Sorti des entrailles de l’équipe d’Ebb Software, Scorn se démarque par son esthétique puissante, inspirée notamment de GIGER. Entre action et résolution de puzzles, Scorn propose une approche déconcertante et atmosphérique du jeu d’horreur à la première personne, avec ses environnements et créatures qu’il régurgite pour perturber la progression des joueurs.Grounded le nouveau jeu de Obsidian a l'ambiance "Cherie j'ai retreci les goss" sera pour rappel un jeu de survie en Coop qui bénificera également d'une campagne ou la construction d'objet et d'abri sera essentiel à la survie du joueur.Call of the Sea est un jeu d’aventure et de réflexion à la première personne qui se déroule dans les années 1930 et raconte l’histoire de Norah, une femme sur la piste de l’expédition de son mari disparu.Sa recherche se déroule sur une île du Pacifique Sud, aussi étrange que magnifique, remplie de secrets attendant d’être découverts. C’est une histoire d’un autre monde, faite de mystère, d’aventure et de découverte de soi.Déjà disponible sur PC la version Xbox elle débarquera en Automne. Il s'agit comme son nom l'indique d'un tactique dans le monde de Gears qui se passe avant les événement du premier épisode sortie en 2006.Par les créateur de SteamWorld Quest cette nouvelle aventure mêlera résolution de puzzles et combats extraterrestres au cœur d'une planète oubliée de tous, en proie à une certaine forme de Corruption.The Medium est un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay à double réalité breveté et une bande-son originale co-composée par Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka.Prevu pour la fin d'année le jeu vous mettra dans la peau d'une medium qui devra faire face au monde réel et celui des esprits.