Brad Sams de Thurrott.com vient de balancer qu'une de ses sources chez Microsoft a évoqué la "possibilité" que seule la campagne de Halo Infinite soit disponible au lancement, et que le multi n'arriverait que plus tard.Pincettes évidemmentMais si c'est vrai, c'est un odieux failMais qu'est ce qui se passe chez 343i bordel

Like

Who likes this ?

posted the 07/24/2020 at 03:30 PM by shanks