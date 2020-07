Metacritic 84% (78 critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

JeuxActu 17/20

JVLive 17/20

Millenium 8,2/10

JVC 15/20

Gamekult 6/10

( 69 Positives / 9 Mitigées / 0 Négative)GameInformer 9,5/10Destructoid 9,5/10IGN 9/10GamesRadar+ 9/10God is a Geek 9/10Hardcore Gamer 9/10Attack of the Fanboy 9/10ouvert à la Horizon Zero Dawn, avec moult activités, plutôt variées, et des combats à l'arme blanche efficaces et prenants, mais un poil basiques. Les phases d'infiltration sont elles aussi réussies, et l'Île de Tsushima est un terrain de chasse bien rempli qui devrait vous tenir occupé assez longtemps. Si la jouabilité peut donc se targuer d'être a minima "très solide", la vraie force de Ghost of Tsushima sera sa direction artistique de très, très haute volée. Les paysages ressemblent à des estampes japonaises animées, on en prend plein les mirettes avec les changements de luminosité et de climat, et chaque petit coin de forêt devient un délice à observer. De plus, l'histoire, qui met aux prises Jin Sakai, un Samouraï devenu Ninja malgré lui, à des Mongols venus imposer leur loi est plutôt agréable à suivre. L'ambiance créée pour l'occasion est de plus soutenue par un aspect technique de très haute volée, ou jamais notre PS4 Pro n'a failli à afficher un rayon de lumière transperçant les arbres d'une foret ou les reflets de la lune sur la lame de notre katana. Indispensable, c'était une évidence dès les premières minutes de jeu en monde ouvert. La note, elle est tombée tout de suite après le générique de fin. Franchement, si vous avez une PS4 chez vous, on vous conseille de jouer à Ghost of Tsushima, tout simplement !Avec Ghost of Tsushima, Sucker Punch a fait le choix de repartir d’une feuille blanche et d’oublier les années inFAMOUS. Un peu comme son héros Jin Sakai – qui a décidé de s’écarter du bushidô pour défendre son île – le studio s’affranchit des codes de l’open-world en demandant aux joueurs de se fier uniquement à leur curiosité. Conçue avec brio, la map du jeu est une découverte permanente, que l’on s’en remette au vent ou à la faune. L’occasion de découvrir tous les charmes qu’elle a à offrir, car si on peut difficilement nier le downgrade graphique, la magnificence de certains endroits est grisante. Lettre posthume à Akira Kurosawa, Ghost of Tsushima va jusqu’à proposer un mode noir et blanc baptisé à son nom, en s’efforçant de coller au mieux aux films de samouraïs. Et c’est justement cette obsession qui fait que le jeu se montre fragile sur des points sensibles tels que l’infiltration, l’I.A., ou encore l’écriture des personnages. Mais la magie est telle que ces carences passent au second plan quand on est dans la peau de Jin Sakai, et que l’on tranche les Mongols avec une classe indescriptible. Alors, Mesdames et Messieurs, ayez la décence de ne pas qualifier l’œuvre de Sucker Punch « d’Assassin’s Creed au Japon » : le costume serait sans doute trop grand pour la licence d’Ubisoft.Comme avec Days Gone l'année dernière, Ghost of Tsushima ne réinventera en aucun cas la roue, mais il lui arrive pourtant de faire mieux que des grosses machines installées dans le paysage vidéoludique. Trop classique dans le déroulé des missions ou dans l'organisation et l'implémentation des camps, trop lâche dans son infiltration, trop "déjà-vu", le jeu de Sucker Punch sait néanmoins nous transporter. Avec son atmosphère à part où l'on peut prendre le temps de s'imprégner de ce monde aux environnements incroyables, pour tous ceux qui y sont sensibles, sa tentative d'impliquer sans prendre à 100% la main du joueur, son écriture et sa mise en scène bien meilleures que les précédentes productions du studio, son ambiance sonore, ses combats et tout simplement son immersion dans le monde des samouraïs, Ghost of Tsushima est un beau voyage par procuration au Japon à faire pour les possesseurs d'une PS4.Avec son gameplay satisfaisant et sa durée de vie solide (30 à 40h environ), Ghost of Tsushima est une exclusivité supplémentaire de qualité pour la PS4. Il sait réutiliser les mécanismes et les fondations établies par d'autres licences, et leur donner sa touche personnelle. Et quelle touche, ce n'est pas juste un Assassin's Creed au Japon du temps des samouraïs, il a un code visuel propre quasi-cinématographique, une ambiance à couper au katana, et la sublime l'île de Tsushima qui remplace naturellement une partie des éléments de l’interface qui ne manqueront probablement pas d'inspirer à son tour, même s'ils auraient pu aller plus loin. Le tout teinté de poésie, ce qui est plutôt osé pour un titre grand public. On regrette néanmoins qu'il ait de grosses faiblesses sur quelques points fondamentaux, avec un gros manque de variété dans les points d'intérêt, les combats et surtout les duels, ce qui, combiné a une difficulté mal ajustée, nous a lassé sur la fin. Cela reste néanmoins une très bonne expérience et un jeu plein de personnalité.VideoGamer 8/10Game Revolution 8/10USgamer 8/10Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre la dernière exclusivité majeure PS4 ? Le résultat est plutôt mitigé. D'un côté le titre, visuellement solide, transpire le dépaysement à tous les étages et ses environnements ne demande qu'à être exploré. Le tout est de plus soutenu par un système GPS guidé par le vent qui, s'il n'est pas sans défaut, a le mérite de faire regarder le joueur devant soi plutôt qu'une mini-map. Mais c'est après quelques heures que l'on ressent quelque chose de bancal. Déjà au niveau des combats dont certains choix surprenants, comme l'impossibilité de voir le nombre de munitions de certaines armes en un coup d'oeil, alourdissent l'ensemble. Surtout que les combats, ils sont un peu beaucoup trop au coeur de Ghost of Tsushima. La quasi-intégralité des missions, quelles soient secondaires ou principales, demandent de faire le ménage dans un camp, ce que le joueur aura déjà largement l'occasion de faire au cours de ses balades. Le tout n'est pas aidé par l'écriture, assez pauvre et mécanique, qui contient quand même quelques fulgurances (notamment en ce qui concerne la lente transformation de Jin, le héros). Bref, on fait très souvent la même chose et ce qu'on nous y raconte n'est pas passionnant. S'en dégage un léger goût amer, qui s'estompe lorsque le titre nous laisse les mains libres mais qui revient quand on retombe sur une quête ou un énième campement à nettoyer. Le jeu de Sucker Puch n'en reste pas moins agréable à parcourir et complet (15h en ligne droite pour la quête principale). Mais ce n'est pas une claque. Plutôt une main tendue vers le Japon féodal que l'on acceptera volontiersGamespot 7/10Drôle de lame donc que ce Ghost of Tsushima, sorte d’archétype de l’open-world à activités des années 2010 trempé dans un bain de poésie et de solennité dans l’espoir de solidifier sa différence en toute fin de génération. Derrière ses oripeaux de jeu fasciné par l’éphémère, derrière cette contemplation de la nature qui voudrait vous faire croire à la valeur de chaque instant, il y a cependant un monde ouvert tout à fait routinier, machinal parfois, non seulement adepte de la liste de courses mais aussi particulièrement doué dans l’exercice - comme en témoigne son talent naturel pour l’équipement, l’artisanat et les bonus cosmétiques. De ce titre qui jongle entre exploration, action et infiltration sans jamais vraiment exceller dans un exercice ou dans l’autre, on retient surtout des gimmicks, des tentatives d’innover malheureusement trop superficielles pour tenir la distance. Reste au bout du chemin l’un de ces jeux-cartes-postales tout à fait envisageables pour partir au bout du monde sans quitter votre logis, mais aussi un titre globalement sous-réalisé, assez loin du dernier grand jeu PS4 espéré par certains.