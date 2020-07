Xbox Series X "Adventure Time"Xbox Series S (Lockhart) concept design #1Xbox Series S (Lockhart) concept design #2Alors les amis, que pensez vous que XBOX doit faire pour avoir une plus grande user base européenne ?Je pense qu'il leur faut beaucoup plus de jeu exclu adapter au marché européen & un marketing omniprésent comme Nintendo.

Like

Who likes this ?

posted the 07/03/2020 at 05:22 PM by lichter