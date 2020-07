Alors que vous êtes nombreux sur Gamekyo a espérer une Nintendo Switch Pro (avec de la 4K, du 60fps et un tarif sous les 499€ pour entrer en concurrence frontale avec la Xbox Series X et la PS5), voici que Shuntaro Furukawa précise à ses investisseurs qu'ils comptent étirer autant que possible le cycle de vie de la Nintendo Switch.



Pire encore, Furukawa précise « D'abord, nous avons deux consoles avec des caractéristiques différentes, la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite » avant de préciser que « L’autre raison est que le fait de n’avoir que la Nintendo Switch comme plateforme nous permet de concentrer toutes les ressources de développement de notre entreprise pour concevoir du software pour elle. Nous voulons tirer le maximum de ces facteurs et étirer le cycle de vie de la Nintendo Switch aussi longtemps que nous le pouvons ».



Une grande déception pour les fans, dont certains ont été victime d'inconfort visuel en jouant à Xenoblade Chronicles Definitive Edition, dont la résolution peine à atteindre les 720p en mode salon.





Dans ces conditions, difficile de voir Nintendo sortir une version de la Nintendo Switch forçant les équipes à concevoir les jeux pour 3 modes de performances (Portable / Salon et Salon Pro), alors même que la Nintendo Switch dépasse les 57 millions d'exemplaires, soit plus de Switch vendues en 3 ans que le total d'Xbox One vendu sur 7 ans... Tout simplement phénoménal !