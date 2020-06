Selon l’insider Eastmen qui a rapporté de nombreux faits vérifiés selon WccfTech :- Microsoft souhaiterait mettre la XSX à 400$.- La Lockhart (XSS) serait vendu deux mois moins cher, et serait l’un des piliers de la stratégie de Microsoft pour à la fois son implémentation face à la PS5, mais aussi pour démultiplier le nombre d'abonnés Game Pass.- La XSS ferait partie du programme des annonces en juillet (de même que l’officialisation du prix pour chaque modèle).- La liste des jeux présentés pour l’occasion serait imposante et sans nul autre pareil avec ce qu’a balancé la firme depuis son arrivée sur le marché.Pincettes néanmoinsMais mieux vaut se sortir les doigts du cul en effet...

Like

Who likes this ?

posted the 06/17/2020 at 01:06 PM by shanks