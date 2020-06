Car maintenant qu'on a enfin une bonne visibilité sur la next gen,ont peux enfin se demander ci nintendo va dégainer sa switch pro.ou peut être pas ,vont il attendre voir ci les vente de switch standard diminue fortement avant de sortir la version "pro" ,ou bien pour ne pas arrêter la dynamique la sortir en début d'année prochaine.

Le gouffre avec la next gen sera telle abyssal, au point de n'avoir aucun soutien tiers ou bien assez puissante pour pouvoir au moins avoir les jeux première génération next gen?

Vous en pensez quoi?