"Je vais dire deux choses avec ça. Premièrement, je comprends que c'est un point marketing et un point culminant - et je pense avoir dit dans le dernier podcast que nous avons fait, je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait dans l'architecture avec leur lecteur et je pense qu'ils seront capable de faire des trucs vraiment cool avec ça »

"Donc, la capacité d'un développeur de jeux à regarder et à dire:" Ok, je fabrique ce jeu et je veux avoir une transition transparente sans écran de chargement sur [PS5], mais je vais aussi vouloir vendre sur Xbox, qu'est-ce que je vais faire pour gérer ce genre de chose?



«Comme avec des astuces et des techniques - je suis en train de l'inventer , il y a peut-être des ascenseurs dans la version Xbox Series X et non dans la version [PS5]. Je ne sais pas encore comment ils vont y remédier, mais ils apprendront à y faire face et ils trouveront des moyens de contourner

William Stillwell de Microsoft, qui gère actuellement le programme Mixed Reality de la société, a passé des années chez Xbox à travailler sur la rétrocompatibilité, xCloud et les services de plate-forme Xbox.Stillwell a récemment été invité sur le podcast Iron Lords, où il a été questionné sur l'impressionnante technologie SSD de la PS5, sur sa rapidité par rapport à la solution Xbox Series X et sur son importance. Bien que le développeur chevronné ait souligné qu'il ne parle pas au nom de toute l'entreprise, il a une idée de la façon dont cette disparité sera gérée., a déclaré Stillwell.. Je dirai aussi - regardez, je me réserve le droit de me réveiller plus intelligemment demain et quelqu'un pourrait me prouver le contraire et nous apprendrons. La seule chose que j'ai apprise est de [ne] jamais sous-estimer la [capacité] des développeurs de jeux à tirer parti de quelque chose et à contourner cela, mais cela fonctionne des deux côtés.Plus tôt dans l'interview, Stillwell a également expliqué que les développeurs propriétaires tireront toujours le meilleur parti du matériel, c'est là que les différences entre les deux consoles vont vraiment briller. Ce n'est pas toujours le cas pour les titres multiplateformes.Ensuite, bien sûr, il y a le PC, qui est un acteur clé du marché que les éditeurs souhaitent toujours soutenir.Les SSD sont courants dans l'espace PC, mais loin d'être aussi rapides ou optimisés que sur une PS5 ou une Xbox Series X. Cela pourrait finalement ralentir la progression.