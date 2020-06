Avec The Guerrilla Collective, nous nous sommes réunis pour créer un espace où nous trouvons tous une voix pour nous soutenir les uns les autres, notre industrie et notre travail. C'est l'effort cumulé d'équipes incroyablement diverses, unifiées dans la création d'un événement numérique pour apporter de l'espoir et un contenu positif au monde. Nous reconnaissons qu'il est temps d'agir et de faire entendre des voix pour la justice et le changement. Nous sommes unis pour le changement, pour la justice, et pour soutenir l'initiative Black Lives Matter.

Le showcase numérique dédié aux jeux indépendants décale ses prises de parole du 6, 7 et 8 juin prochains pour les tenir le 13, 14 et 15 juin prochains afin de soutenir le mouvement Black Lives Matter.